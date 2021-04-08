: أدنوك الإماراتية تدرس طرحا عاما أوليا لنشاط الحفر

– قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تدرس إدراج نشاط الحفر لديها في البورصة المحلية. تقول شركة النفط الحكومية العملاقة، إن شركتها للحفر هي الأكبر في الشرق الأوسط. وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها لأن الأمر ليس علنيا، إن أدنوك أجرت مباحثات مع بنوك بشأن الطرح العام الأولي المحتمل.

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