مال وأعمال

سلطنة عمان تعفي المزيد من السلع الأساسية من القيمة المضافة

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أوردت وكالة الأنباء العمانية التي تديرها الدولة، أن سلطنة عمان سترفع عدد السلع الغذائية الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة من 93 إلى 488، وستعزز مستوى دعم استهلاك الوقود والكهرباء والمياه للأسر التي تتلقى مساعدة مالية حكومية.

وقالت إن التدابير، وهي جزء من حزمة لمساعدة الأسر على مواجهة المصاعب الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19، أيضا تعفي المواطنين ذوي الدخل المنخفض من سداد قروض حصلوا عليها من وازرة الإسكان.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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