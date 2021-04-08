البريد يطلق خدمة UGOTBOX داخل الولايات المتحدة.. ويستهدف إتاحاتها في دول عديدة قريبا

أطلق البريد المصري خدمة “UGOTBOX”، والتي تهدف إلى زيادة معدلات نمو سوق التجارة الإلكترونية في مصر وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأوضح، الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس لإدارة البريد المصري، أن خدمة “UGOTBOX” تُتيح للعملاء الحصول على عنوان داخل الولايات المتحدة الأمريكية عند التسجيل مجاناً على موقع ugotbox.com.

وأضاف، أنها تمكن العميل من تجميع أوامر الشراء من متاجر الولايات المتحدة بالإضافة الي توفير مساحة تخزين مجانية لمدة 30 يوم تمكن فريق العمل من ضم جميع الشحنات في شحنة واحدة عند طلب الشحن إلى مصر مما يقلل تكاليف الشحن الدولي ويقدم خدمة متميزة للحصول على ثقة العملاء.

وقال، فاروق، إن من أهم المميزات التي ينفرد بها البريد المصري في خدمة “UGOTBOX” أنها معفاة من الضريبة داخل الولايات المتحدة، حيث يتم معاملة وكيل شحن البريد المصري في الولايات المتحدة معاملة التجارة الحرة بما يضمن قيمة تنافسية عالية وجودة متميزة مع ضمان توصيل الشحنة للعملاء في اي مكان في مصر.

وأشار، إلى أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة تستهدف شرائح مختلفة من العملاء.

وأكد، أن خدمة “UGOTBOX” في الولايات المتحدة تعد البداية، ومن المقرر إتاحة التسوق من دول أخرى عبر هذه الخدمة قريباً.