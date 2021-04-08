البورصة تصعد إلى 10303 نقطة بتداولات 725 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي، بدعم من مشتريات

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.74%، وأغلق عند مستوى 10303 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني ارتفاعا بنسبة 0.29%، وأغلق عند مستوى 55.08 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.97% 1.67% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 725.047 مليون جنيه على 189 شركة من خلال 32.2 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 117 شركة مقابل تراجع 28 بينما لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 32.289 مليون جنيه، منها 27.331 مليون جنيه للمؤسسات، و4.957 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 29.814 مليون جنيه، منها 29.684 مليون جنيه للمؤسسات، و129.737 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 2.475 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي مشتريات بقيمة 2.967 مليون جنيه، مقابل 491.929 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 83.73% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 10.21% والعرب على 6.06% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 30.18% من تعاملات اليوم مقابل 69.81% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم المجموعة المصرية العقارية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.51%، تلاه سهم العربية للأسمنت بنسبة 8.85%، ثم سهم الملتقي العربي للاستثمارات بنسبة 8.55%.

بينما تصدر سهم دلتا للطباعة والتغليف قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 8.92%، تلاه سهم أودن للاستثمارات المالية بنسبة 4.72%، ثم سهم اميرالد للاستثمار العقاري بنسبة 4.44%.