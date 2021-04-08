تارجيت للاستثمار تبيع 13.45% من حصتها في المجموعة المصرية العقارية لصالح مجموعتها المرتبطة

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رنا ممدوح _ باعت شركة تارجيت للاستثمار العقاري والتنمية والاستصلاح الزراعي والتنمية السياحية 13.45% من حصتها في رأسمال المجموعة المصرية العقارية، لصالح على عبد اللطيف محجوب، وعبد اللطيف محجوب.
وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن تارجيت للاستثمار قلصت حصتها من 24.52% إلى11.07% ببيع 5.381 مليون سهم مقابل 84.082 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 15.62 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
واستحواذ عبد اللطيف محمود عبد اللطيف محجوب على حصة بنسبة 7.0525% من المجموعة المصرية العقارية بشراء 2.821 مليون سهم مقابل 43.457 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 15.40 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
ورفع على محمود عبد اللطيف محجوب حصته في رأسمال المجموعة المصرية العقارية من الحصة المباعة من شركة تارجيت للاستثمار لتصل إلى 14.8209% بدلا من 4.86%، بشراء 3.982 مليون سهم مقابل 61.820 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر الشراء 15.523 جنيه وقامت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
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