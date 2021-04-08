مال وأعمال

العبوات الطبية تفاوض البنك الأهلي للحصول على قرض بقيمة 40 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ تجري شركة العبوات الطبية مفاوضات مع البنك الأهلي المصري للحصول على قرض بقيمة 40 مليون جنيه.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها تستهدف من القرض تمويل شراء آلات ومعدات وأجهزة، تنفيذ خططها التوسعية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو زيادة خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية لتغطية وسد الاحتياجات المتزايدة للعملاء بسبب إقبال معظم شركات الأدوية على منتجات الشركة، مرجعة ذلك إلى الجودة المطابقة للمواصفات العالمية.

وتوقعت أن يترتب على ذلك زيادة أرباح الشركة مما يعود على ربحية السهم والمساهمين.

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وأعلنت شركة العبوات الطبية أنه المستجدات سوف يتم عرضها على أفرب اجتماع مجلس إدارة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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