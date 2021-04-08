العبوات الطبية تفاوض البنك الأهلي للحصول على قرض بقيمة 40 مليون جنيه

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رنا ممدوح _ تجري شركة العبوات الطبية مفاوضات مع البنك الأهلي المصري للحصول على قرض بقيمة 40 مليون جنيه.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها تستهدف من القرض تمويل شراء آلات ومعدات وأجهزة، تنفيذ خططها التوسعية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن الهدف من ذلك هو زيادة خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية لتغطية وسد الاحتياجات المتزايدة للعملاء بسبب إقبال معظم شركات الأدوية على منتجات الشركة، مرجعة ذلك إلى الجودة المطابقة للمواصفات العالمية.
وتوقعت أن يترتب على ذلك زيادة أرباح الشركة مما يعود على ربحية السهم والمساهمين.
وأعلنت شركة العبوات الطبية أنه المستجدات سوف يتم عرضها على أفرب اجتماع مجلس إدارة.
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