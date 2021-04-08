بنك قناة السويس يبيع أغلب حصته في المهندس للتأمين.. وفاروس المنفذ

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رنا ممدوح _ باع بنك قناة السويس أغلب حصته في شركة المهندس للتأمين، لتصل حصته إلى 0.00007% بدلا من 3.06%، لصالح صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس.
وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن البنك باع 2.291 مليون سهم من أسهمه في المهندس للتأمين مقابل 33.338 مليون جنيه.
وبلغ متوسط سعر البيع 14.55 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.
وترتب على الصفقة ارتفاع حصة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس من 6.945% إلى 9.999%.
وكانت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس وافقت في جلستها مطلع إبريل الجاري، على الترخيص لمجلس الإدارة ببيع الحصة المتبقية للبنك في رأسمال شركة المهندس للتأمين ويبلغ عددها 2.291 مليون سهم لصالح صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس الممثل في عضو مجلس إدارة البنك.
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