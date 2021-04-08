مال وأعمال

بنك قناة السويس يبيع أغلب حصته في المهندس للتأمين.. وفاروس المنفذ

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رنا ممدوح _ باع بنك قناة السويس أغلب حصته في شركة المهندس للتأمين، لتصل حصته إلى 0.00007% بدلا من 3.06%، لصالح صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن البنك باع 2.291 مليون سهم من أسهمه في المهندس للتأمين مقابل 33.338 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر البيع 14.55 جنيه للسهم الواحد، وقامت شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة.

وترتب على الصفقة ارتفاع حصة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس من 6.945% إلى 9.999%.

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وكانت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس وافقت في جلستها مطلع إبريل الجاري، على الترخيص لمجلس الإدارة ببيع الحصة المتبقية للبنك في رأسمال شركة المهندس للتأمين ويبلغ عددها 2.291 مليون سهم لصالح صندوق التأمين الخاص بالعاملين بهيئة قناة السويس الممثل في عضو مجلس إدارة البنك.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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