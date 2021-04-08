وزير الاتصالات: نسعى لخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال والفكر الإبداعي وفقا للمعايير العالمية

التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع خريجي الدورة الأولى من مبادرة “منصة إطلاق الشركات الناشئة” Startup Launchpad الذى يهدف إلى الإسهام في تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجي في مصر من خلال بناء قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة.

وتم تقديم المبادرة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab بصفتها عضواً في شراكة بابسون كولبروتيف التابع لكلية بابسون الأمريكية وهى المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالميّاً في مجال الإدارة وريادة الأعمال.

وأكد وزير الاتصالات على ان مبادرة Startup Launchpad تم اطلاقها في إطار جهود وزارة الاتصالات لخلق بيئة حاضنة لريادة الأعمال ومجتمع معنى بالفكر الإبداعي والخلاق على نحو علمي منظم ووفقا للمعايير العالمية؛ مشيرا إلى أنه التقى بعدد من رواد الأعمال الملتحقين بالمبادرة خلال فترة تلقيهم التدريب حيث استمع الى أراءهم ومقترحاتهم لتطوير المبادرة في المرحلة المقبلة.

وقال الدكتور أمير ريزا عميد أكاديمية Babson لتطوير تعليم ريادة الأعمال أن كلية بابسون تهدف الى إعداد رواد الأعمال الذين يستطيعون تقديم قيمة مضافة على المستويين الاقتصادى والاجتماعى وذلك من خلال عدد من البرامج تشمل الطلبة والخريجين بالإضافة الى برنامج التعليم التنفيذي؛ لافتا إلى أن شراكة بابسون لتعليم ريادة الاعمال التابعة لكلية بابسون تضم 29 مؤسسة من 20 دولة.

وقال الدكتور أيمن إسماعيل مدير حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة أنه يتم العمل على إطلاق دورات جديدة من البرنامج من أجل إتاحة الفرصة لمزيد من الشركات الناشئة للالتحاق وليشمل محافظات أخرى لدعم ريادة الأعمال في أنحاء الجمهورية؛ مشيرا الى أنه سيتم احتضان الكثير من مشروعات رواد الأعمال الذين التحقوا بالبرنامج في حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية ومركز الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال.

وخلال اللقاء استعرضت الشركات الحائزة على المراكز الأولى في البرنامج الحلول الذكية التي تقدمها واثر المبادرة على تطوير افكارهم؛ وهم شركة “كيو إم إي” في المركز الأول والتي تقدم تطبيق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإدارة قوائم الانتظار بصورة آلية وبشكل لحظي، وشركة “كيو باند” التي تقدم حلول ذكية لقياس نسبة العمليات التشغيلية الخاصة بمعدات البناء الثقيلة من خلال متابعة ورصد حالتها التشغيلية؛ بالإضافة الى شركة “جي مايند” التي تقدم حلول تعليمية بتقديم المناهج الدراسية في شكل ألعاب الإلكترونية للمراحل الابتدائية والإعدادية للقضاء على إشكالية التعلم بالحفظ.

حضر اللقاء المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حسام عثمان نائب رئيس الهيئة ورئيس مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وعدد من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة خريجي المرحلة الأولى من البرنامج.

هذا ويتضمن برنامج Startup Launchpad منهج تدريبي يمتد لمدة 8 أسابيع؛ ويحصل خريجي البرنامج على شهادة معتمدة باجتياز مراحل البرنامج بنجاح والتخصص في مجال ريادة الأعمال. ولقد تم فتح باب التقديم للدورة الثانية من البرنامج حتى 3 مايو المقبل.

وكان وزير الاتصالات كان قد التقى مع رواد الأعمال الملتحقين بالدورة الأولى من برنامج Startup Launchpad مع بدء إطلاقه في يناير الماضي؛ حيث تم الاتفاق في ختام اللقاء على تحديد لقاء آخر بعد إتمامه لعرض أفكارهم بعد تطويرها، حيث تخرج من الدورة الأولى للمبادرة 13 شركة ناشئة فى مجالات الذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، ومنصات التجارة الالكترونية، والحوسبة السحابية، وتطوير الألعاب الرقمية، وتطوير التطبيقات والمواقع الالكترونية.