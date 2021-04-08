مال وأعمال

البورصة تعلن مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان

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رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان.

وأوضحت أن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) ستكون من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

أضافت البورصة أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) تكون يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.

وأشارت أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة ” سوق الصفقات خارج المقصورة” ستكون من الساعة 9.30 صباحا إلى الساعة الساعة 1.30 ظهرا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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