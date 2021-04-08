البورصة تعلن مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان

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رنا ممدوح _ أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان.
وأوضحت أن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) ستكون من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.
أضافت البورصة أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الاوامر خارج المقصورة) تكون يومي الاثنين و الاربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة12 ظهراً.
وأشارت أن مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة ” سوق الصفقات خارج المقصورة” ستكون من الساعة 9.30 صباحا إلى الساعة الساعة 1.30 ظهرا.
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