- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سي إن بي سي – أوصت أستراليا يوم الخميس بإعطاء لقاح شركة فايزر للوقاية من مرض كوفيد-19 لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما بدلا من لقاح شركة أسترازينيكا.
وتوصلت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا أمس الأربعاء إلى صلة محتملة بين لقاح أسترازينيكا ومشاكل نادرة تتعلق بتجلط الدم لدى البالغين الذين حصلوا على اللقاح وقالت إنها أخذت بعين الاعتبار كل الأدلة المتاحة.
وقال كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا بول كيلي إنه على الرغم من أن المخاطر منخفضة للغاية، إلا أن الخبراء الأستراليين غيروا نصائحهم بالنسبة لمن هم في خطر أكبر.
وستواصل أستراليا إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تزيد أعمارهم على 70 عاما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أستراليا توصي باستخدم لقاح فايزر لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.