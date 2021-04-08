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أستراليا توصي باستخدم لقاح فايزر لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما

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سي إن بي سي – أوصت أستراليا يوم الخميس بإعطاء لقاح شركة فايزر للوقاية من مرض كوفيد-19 لمن تقل أعمارهم عن 50 عاما بدلا من لقاح شركة أسترازينيكا.

وتوصلت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا أمس الأربعاء إلى صلة محتملة بين لقاح أسترازينيكا ومشاكل نادرة تتعلق بتجلط الدم لدى البالغين الذين حصلوا على اللقاح وقالت إنها أخذت بعين الاعتبار كل الأدلة المتاحة.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا بول كيلي إنه على الرغم من أن المخاطر منخفضة للغاية، إلا أن الخبراء الأستراليين غيروا نصائحهم بالنسبة لمن هم في خطر أكبر.

وستواصل أستراليا إعطاء لقاح أسترازينيكا لمن تزيد أعمارهم على 70 عاما.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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