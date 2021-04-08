وادي دجلة تطلق المرحلة الثالثة من مشروع مورانو العين السخنة وتستكمل إنشاءات بلومار

بكر بهجت – تستعد شركة وادي دجلة خلال العام الجاري لإطلاق المرحلة الثالثة من مشروع “مورانو” الذي تقيمه في العين السخنة على مساحة 470 ألف متر مربع.

قال شريف حبيب الرئيس التنفيذي لقطاع التسويق، خلال الجولة التي نظمتها الشركة اليوم في مشروعاتها بالعين السخنة، بحضور بوابة دوت الخليج جورنال، إن مشروع “مورانو” الذي يقام بنظام الشراكة مع الشركة المصرية للسياحة والفنادق “إيجوث”، يضم نحو 2000 وحدة.

وتابع أن المشروع يتضمن أيضا فندق سياحي 4 نجوم، به 110 غرف إلى جانب الشق الترفيهي، ويتكون المشروع من 3 مراحل، تم البدء في تسليم المرحلة الأولى للمشروع، ويتم حالياً استكمال أعمال الإنشاء في المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن وادي دجلة تعمل أيضا على مشروع “بلومار السخنة”، على مساحة 720 ألف متر مربع، ويحتوي المشروع على منطقة تجارية، ويتكون من 4 مراحل تضم فيلات و شاليهات، يصل العدد الإجمالي من الوحدات إلى 2030 وحدة.

وقال حبيب إنه تم تسليم المرحلة الأولى للمشروع بالكامل و التي تتكون من 600 وحدة، و جاري تسليم المرحلة الثانية و ذلك تزامنا مع استكمال أعمال الإنشاء بالمرحلتين الثالثة و الرابعة.

ولفت إلى أن شركة وادي دجلة تخطط للانتهاء من تسليم مشروع “بلومار هيلز” خلال العام الجاري، والذي يقام على مساحة 450 ألف مترا مربعا، ويتكون المشروع من مرحلتين، ويتضمن 190 وحدة إلى جانب مساحات تجارية على مساحة 600 متر مربع.

وتعمل شركة وادي دجلة أيضا على مشروع “مدى” بإجمالي مساحة 27 ألف متر مربع و يضم 127 وحدة سكنية.

ولفت إلى أن إجمالي الوحدات بالمشروعات التي طورتها وصل إلى 30 ألف وحدة، من خلال 16 مشروعا سكنيا وسياحيا، بالقاهرة الكبرى، والعين السخنة والساحل الشمالي بإجمالى 30 ألف وحدة، مشيرا إلى أن محفظة الأراضي التي في حوزة الشركة بلغت نحو 6 ملايين متر مربع.

وأوضح حبيب أن الشركة تعمل أيضا على مشروع مارينا وادي دجلة، في طريق السويس بالعين السخنة، على مساحة 630 ألف متر مربع بإجمالي عدد وحدات 1295 وحدة ، إلى جانب فندق مكون من 54 غرفة، ووحدات تجارية على مساحة 20 ألف متر مربع ويتكون من 4 مراحل.