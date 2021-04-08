إيني الإيطالية تسلم مصر 20 جهاز تنفس صناعي بتكلفة تتخطى 600 ألف دولار

دوت الخليج – استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وأنطونيو بانزا، الرئيس التنفيذى لشركة “إيني الإيطالية” لشمال إفريقيا، اليوم الخميس بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، واللواء وائل الساعي، مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شهدت تسلم 20 جهاز تنفس صناعي بتكلفة تتخطى 600 ألف دولار مقدمة من شركة “إيني الإيطالية” العاملة بمجال البترول والغاز الطبيعي لمصر، في إطار دعم جهود وزارة الصحة والسكان في مواجهة جائحة فيروس كورنا.

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أوضحت أنه سيتم توزيع تلك الأجهزة على المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا، مؤكدة أن مبادرة قطاع البترول وشركة “إيني الإيطالية” بتوفير أجهزة تنفس صناعي تساهم في إنقاذ آلاف الأرواح.

وأشارت الوزيرة إلى أن شركة إيني قدمت على مدار الفترة الماضية الدعم للقطاع الصحي من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتجهيز وحدة صحية ومركز طبي في حي الإمارات بمحافظة بور سعيد، فضلاً عن إهدائها الوزارة 14 جهاز تنفس صناعي خلال الفترة الماضية، كـ مساهمة في التصدي لجائحة فيروس كورونا.

وتابع مجاهد أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع على عمق العلاقات بين مصر وإيطاليا والتعاون المتبادل والمستمر بين البلدين للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال تبادل شحنات المساعدات الطبية بين البلدين.

وأوضح أن الوزيرة أكدت خلال الاجتماع على التنسيق مع قطاع البترول لـ بدء تطعيم العاملين كافة العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية وكذلك الأطقم الطبية بمستشفيات وزارة البترول بلقاح فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل ضمن تطعيم العاملين بالقطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة.

ومن جانبه، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، استمرار تقديم سبل الدعم والمساعدة كافة لوزارة الصحة والقطاع الصحي، لاستمرار تقديم أفضل خدمات طبية لمصابين فيروس كورنا.

وقال الملا إن قطاع البترول عمل على تقديم عدد من المبادرات الصحية الإيجابية بالتنسيق مع وزارة الصحة، من بينها حملة التبرع بالدم في شركات البترول.

وأكد استعداد وإتاحة جميع المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لقطاع البترول بالقاهرة والإسكندرية والسويس لاستقبال المصابين بفيروس كورونا في حال احتياج المنظومة الصحية لها، وكذلك وضع إمكانيات وفروع ومناطق عمل الشركات البترولية كافة المنتشرة جغرافياً في خدمة المنظومة الصحية.

ومن جانبه، أكد أنطونيو بانزا، الرئيس التنفيذى لشمال إفريقيا بشركة إيني الإيطالية، أهمية دعم الشركة للقطاع الصحي بمصر بأجهزة التنفس الصناعي لما لها من ضرورة قصوى في الحفاظ على الأرواح في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أكد أن الشركات الدولية تولي اهتماماً كبيراً بالمسؤولية تجاه المجتمعات.