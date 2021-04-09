معدل التضخم لأسعار المستهلكين في الصين يرتفع 0.4% خلال مارس

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شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للاحصاء في الصين اليوم الجمعة، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 0.4 بالمائة على أساس سنوي في مارس الماضي.
وذكرت البيانات أن الرقم انعكس من الانخفاض بنسبة 0.2 في المائة في فبراير.
وجاء في البيانات أن أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 0.7 بالمائة على أساس سنوي، ما خفض تضخم المستهلكين بنسبة 0.12 نقطة مئوية.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 بالمائة، حيث انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 3.6 بالمائة بسبب انخفاض الطلب بعد عيد الربيع، حسبما ذكرت دونغ لي جيوان الاحصائية بالهيئة.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة أيضا أن أسعار المنتجين في الصين والتي تقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، ارتفعت بنسبة 4.4 بالمائة على أساس سنوي في مارس الماضي.
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