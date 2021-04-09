إتش إس بي سي والآسيوي للتنمية يتعاونان في تمويل لقاحات كورونا بقيمة 300 مليون دولار

سي ان بي سي _ قال المقرضان الجمعة، إن HSBC وبنك التنمية الآسيوي (ADB) سيقدمان تمويلًا مشتركًا بقيمة 300 مليون دولار لمساعدة سلاسل التوريد في آسيا على تعزيز القدرة التصنيعية للقاحات كورونا.

وتعتمد المبادرة على خطة تقاسم المخاطر التي أطلقتها البنوك في يوليو للمساعدة في تمويل موردي معدات الحماية الشخصية (PPE) حيث يتسابقون هم وصانعو اللقاحات لتلبية الطلب العالمي الذي يفوق العرض.

ومن خلال الاعتماد على التصنيف الائتماني السيادي لبنك التنمية الآسيوي ، يمكن لمقرضي القطاع الخاص مثل HSBC إقراض الشركات في السلسلة المعقدة لإنتاج لقاحات كورونا، حسبما قال بنك HSBC.

وقال سوراث سينغوبتا ، الرئيس العالمي للمؤسسات المالية في HSBC: “في الوقت الحالي ، يفوق الطلب على اللقاحات العرض بكثير ، وأحد التحديات هو أنه يجب تشكيل شبكات التوريد والتوزيع ، الأمر الذي يتطلب الكثير من السيولة”.

وقال سينغوبتا إن المقرضين سيقدمون الأموال من خلال القروض التجارية وتمويل الفواتير من بين أدوات أخرى ، حيث تحاول البلدان في جميع أنحاء آسيا تقصير النطاق الزمني المعتاد متعدد السنوات اللازم لنشر برامج التلقيح واسعة النطاق.

وتباينت مستويات التطعيم في البلدان الآسيوية على نطاق واسع حيث تتعامل الحكومات مع الإمدادات المحدودة والطلب المتزايد بسرعة والمناورات السياسية لتأمين الجرعات.

هذا وقال وزير الخارجية الهندي في مارس، إن قادة الولايات المتحدة والهند وأستراليا واليابان وافقوا على تجميع قدرات التمويل والتصنيع والتوزيع لإرسال مليار لقاح ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء آسيا بحلول نهاية عام 2022.