الأسهم الأوروبية تسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في عام

– تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، لكنها على مسار تسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية في أكثر من عام إذ تبدد الآمال في تعاف سريع للنمو الاقتصادي الشكوك حيال حملات التطعيم من كوفيد-19 في منطقة اليورو.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند الفتح، بينما تراجع المؤشران فايننشال تايمز 100 البريطاني وداكس الألماني نحو 0.1 بالمئة و0.2 بالمئة على الترتيب.

وتفوقت أسهم لندن في الأداء على سائر الأسواق هذا الأسبوع، فيما بلغ مؤشر يركز على الشركات المحلية متوسطة رأس المال مستوى قياسيا مرتفعا مع خروج بريطانيا تدريجيا من إجراءات عزل عام مشددة في الشتاء.

وارتفعت أسهم شركات طيران بينها آي.إيه.جي المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي جت وويز إير بين 0.2 بالمئة وواحدا بالمئة. وستؤكد بريطانيا في مايو ما إذا كانت ستسمح باستئناف السفر الدولي اعتبارا من 17 مايو.

ونزل سهم توي للسفر 5.7 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها تعتزم طرح سندات قابلة للتحويل بقيمة 350 مليون يورو لتحسين مركز السيولة لديها في ظل اضطراب خطط السفر الناجم عن الجائحة.

وارتفع سهم إيرباص اثنين بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة الطائرات الفرنسية عن تسليمات أعلى قليلا في الربع الأول.