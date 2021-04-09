وزير النقل يبحث الموقف التنفيذي لمترو الهرم مع المدير الإقليمي للجايكا

دوت الخليج – بحث المهندس كامل الوزير وزير النقل، مع ماتسوناجا هيديكي المدير الاقليمي بوكالة التعاون الدولية اليابانية (جايكا)، الموقف التنفيذي للخط الرابع لمترو الأنفاق، وتدعيم التعاون بين الجانبين في مجال مترو الأنفاق.

وأشارت وزارة النقل في بيان اليوم الجمعة، إلى تأكيد الجانبين على أهمية الإسراع في الإجراءات الخاصة بالطرح لأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع (المساحة – عمرو بن العاص)، وعلى أهمية الانتهاء من الإجراءات الخاصة بأعمال الوحدات المتحركة ( 412).

وأكد وزير النقل في بداية اللقاء، على عمق العلاقات المصرية اليابانية والتعاون المثمر بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها مجال النقل وخاصة مشروعات مترو الأنفاق.

وأشار الوزير إلى تطلعه لمواصلة وزيادة التعاون مع الجانب الياباني نظرا لما تملكه اليابان من خبرات وتكتولوجيا حديثة في شتى مجالات النقل.

وأشاد المدير الاقليمي بوكالة التعاون الدولية اليابانية(جايكا) بالتطور الكبير الذي تشهده مصر في كافة المجالات وبالتعاون مع وزارة النقل في مجال مترو الأنفاق، معرباً عن سعادته البالغة بمررو الخط الرابع للمترو بالمتحف المصري الكبير عند محطة المتحف المصري الكبير بما يساهم في خدمة الحركة السياحية وتنقل المواطنين.

وأشار إلى متابعته بسعادة بالغة الحدث المصري التاريخي لنقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة والذي يدل على عراقة تاريخ وحضارة الشعب المصري، متوقعا حدث بمثل هذا الزخم عند افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأشارت وزارة النقل في بيان اليوم الجمعة، إلى مناقشة الجانبين الموقف التنفيذي للخط الرابع للمترو، حيث تم استعراض أعمال الجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع (حدائق الأشجار – المساحة) (401) والذي يقوم بتنفيذه إتحاد شركات (المقاولون العرب – بتروجيت – كونكورد – حسن علام).

وأضافت أنه قد تم تسليم مواقع العمل بمحطات (حدائق الأشجار – حدائق الأهرام – النصر – المتحف المصري الكبير – الرماية – الأهرامات) لاتحاد الشركات، وتم وضع الأسوار الخارجية لمواقع العمل بالمحطات، كما تم الإنتهاء من أعمال الحفر الاستكشافي وأعمال الجسات، وبدأت أعمال Guide Wall وتوريد ماكينات حفرDiaphragm Wall في محطة الأهرامات وبدأت أعمال الحفر بمحطة حدائق الأشجار .

وتناول الجانبان أهمية مشروعات مترو الأنفاق في تعظيم منظومة النقل الجماعي في مصر وعلى سهولة تنقل المواطنين وكذلك اهمية مترو الأنفاق في تسهيل تنقل ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تم التأكيد على أن الأشخاص ذوو الإحتياجات الخاصة لهم الأولوية القصوى في مشروعات الهيئة القومية للانفاق.

وأشارت الوزارة إلى تجهيز المحطات والقطارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة فمثلا جميع محطات الخط الثالث مزودة (المصاعد المتحركة – المقاعد المخصصة في عربات المترو – توفير علامات خاصة لذوي الإجتياجات الخاصة – تركيب إنذارات للتحذير من قدوم القطارات.

ونوهت بأنه سيتم تركيب بوابات على الأرصفة المزدحمة في الخط الرابع للمترو لحماية المواطنين وكذلك تنفيذ كل الوسائل التي تسهل تنقلاتهم في المحطات التي لايتوافر فيها بعض هذه الوسائل وخاصة في الخطين الأول والثاني للمترو.