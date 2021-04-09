فرنسا تتوقع عودة العجز العام إلى أقل من 3% من الناتج المحلي بحلول 2027

– قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير لراديو سود اليوم الجمعة، إن العجز العام في فرنسا يجب أن يعود إلى أقل من ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول 2027.

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