- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– كشفت بيانات تدفقات أسبوعية من بنك أوف أمريكا اليوم الجمعة، أن المستثمرين ضخوا أموالا في الأسهم على مدى الأشهر الخمسة الفائتة تزيد عما تلقته السوق في الاثني عشر عاما الماضية، إذ أوقدت سياسات نقدية بالغة التيسير وتحفيز غير مسبوق شرارة تحول ضخم صوب الأسهم.
وقال بنك أوف أمريكا إن 576 مليار دولار ذهبت إلى صناديق الأسهم في الأشهر الخمسة الفائتة، مما يفوق تدفقات إجمالية مسجلة قدرها 452 مليار دولار في الاثني عشر عاما الماضية.
وقال بنك أوف أمريكا، استنادا إلى مخصصات العملاء للأصول، إن 63.6 بالمئة من الأموال، وهي نسبة قياسية، اُستثمرت في الأسهم، و18.5 بالمئة في الدين و11.6 بالمئة في النقد.
لكن حالة الوفرة اعتراها التباطؤ في الأسابيع الأخيرة، إذ ضخ المستثمرون 22.7 مليار دولار في النقد خلال الأسبوع المنتهي يوم الأربعاء، علاوة على ما يقرب من 100 مليار دولار جرى التعهد بها في الأسبوعين الماضيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صناديق الأسهم تشهد تدفقات قياسية بقيمة 576 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.