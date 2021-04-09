قصر بكينجهام يعلن وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 100 عام

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وكالات _ أعلنت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، أن زوجها الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر ناهز 100 عام.
وأكدت الملكة إليزابيث في بيان أصدره قصر بكينجهام، أن “الأمير فيليب توفي بسلام صباح اليوم الجمعة في قصر ويندسور”.
ودام الزواج بين الملكة إليزابيث والأمير فيليب 73 عاما.
وسبق أن نقل الأمير فيليب الذي كان سيحتفل في 10 يونيو القادم بعيد ميلاده الـ100، إلى مستشفى لندني لعدة أيام في فبراير الماضي.
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