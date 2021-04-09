ألمانيا تبحث تمديد مساعدات كورونا للشركات حتى نهاية العام

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وكالات _ دعا وزير اقتصاد ألمانيا بيتر ألتماير إلى تمديد المساعدات المقدمة للشركات في إطار خطة مكافحة تداعيات أزمة كورونا حتى نهاية هذا العام.
وقال ألتماير اليوم في برلين إن هناك محادثات داخل الحكومة حول هذا الأمر.
وقال ألتماير إنه حتى لو انتهى الإغلاق، فسوف يستغرق الأمر بضعة أشهر حتى تعود الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، موضحا أنه يتعين لذلك تمديد المساعدات، مؤكدا مساعيه للتوصل إلى قرار بهذا الشأن قبيل العطلة الصيفية.
كما دعا وزير اقتصاد ألمانيا أيضا إلى تشديد الإجراءات لكسر موجة كورونا الثالثة، موضحا أن الوضع أكثر خطورة مما يود الكثيرون الاعتراف به، مشيرا على سبيل المثال إلى الحالة الحرجة المتفاقمة في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.
وفي المقابل، أوضح ألتماير أنه ليس من الضروري إغلاق المصانع في إطار هذه الإجراءات، مشيرا إلى التقدم الذي تم إحرازه في عروض الاختبارات داخل الشركات، مؤكدا ضرورة الحيلولة دون حدوث “إغلاق يمتد لشهور”.
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