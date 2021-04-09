مال وأعمال

أسعار المنازل البريطانية تواصل الصعود بعد مد إعفاء ضريبي

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_ أظهر مسح اليوم الجمعة، أن نمو أسعار المنازل البريطانية تسارع الشهر الماضي بعد أن مدد وزير المالية ريشي سوناك إعفاء ضريبيا لمشتريات العقارات في ميزانيته لشهر مارس.

وقالت هاليفاكس للإقراض العقاري إن أسعار المنازل زادت 1.1% على أساس شهري خلال مارس، وهي أكبر زيادة في ستة أشهر وتأتي مقارنة مع قراءة مستقرة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنازل 6.5% في مارس، وهي أقوى قراءة في أربعة أشهر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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