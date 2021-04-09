خسائر أسهم التكنولوجيا تقود ستاندرد آند بورز وناسداك للهبوط بداية التعاملات

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– فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع على تراجع اليوم الجمعة إذ أثر ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية سلبا على أسهم شركات التكنولوجيا عالية التقييم بعد يوم من تسجيل ستاندرد آند بورز إغلاقا قياسيا مرتفعا.
ونزل ستاندرد أند بورز 1.06 نقطة بما يعادل 0.03 بالمئة إلى 4096.11 نقطة.
في حين فقد ناسداك الغني بأسهم التكنولوجيا 42.30 نقطة أو 0.31 بالمئة ليسجل 13787.02 نقطة عند الفتح.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 22.62 نقطة أو 0.07 بالمئة ليصل إلى 33526.19 نقطة.
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