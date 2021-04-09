اليونان توصي بلقاح أسترازينيكا لمن بلغوا الثلاثين فما فوق

روسيا اليوم _ أعلنت اللجنة الوطنية للقاحات في اليونان يوم الجمعة، أنها أوصت بمواصلة تطعيم من بلغوا الثلاثين عاما فما فوق بلقاح “أسترازينيكا”.

وأوضحت أن خطر الإصابة بمرض خطير أو الوفاة جراء عدوى كوفيد-19 يفوق بكثير خطر إصابة شخص ما بتجلط دم نادر للغاية بسبب اللقاح.

ويأتي إعلان لجنة اللقاحات اليونانية ليزيد عدد التوجيهات المتباينة المتعلقة بلقاح “أسترازينيكا” والصادرة عن دول أوروبية مختلفة فيما لم تنصح وكالة الأدوية الأوروبية بوضع أي قيود عمرية على استخدام لقاح “أسترازينيكا”.

وقالت لجنة اللقاحات في اليونان إنها توصي “بمواصلة برنامج التطعيم بكل لقاح متاح، بما في ذلك لقاح “أسترازينيكا”، لمن بلغوا الثلاثين فأكثر”.

وسجلت اليونان عدد إصابات يومية قياسيا عدة مرات على مدى الأسابيع الأخيرة، لكنها أجرت أيضا عددا قياسيا من الفحوص والاختبارات، غير أن معدلات دخول المستشفيات آخذة في التزايد أيضا، علاوة على أن وحدات العناية المركزة في مناطق كثيرة من اليونان تعمل بكامل طاقتها أو تجاوزت طاقتها الاستيعابية، بالرغم من خضوع البلاد لإجراءات أقرب للإغلاق منذ أوائل نوفمبر 2020.