الأهلي تمكين تطلق نشاطها بافتتاح 8 فروع في الصعيد

دوت الخليج – بدأت شركة الأهلي تمكين، ذراع البنك الأهلي المصري للتمويل متناهي الصغر، تقديم خدماتها عبر باقة من فروع في صعيد مصر.

وقالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة منصة الأهلي تمكين للمدفوعات، في بيان اليوم، إن الشركة تستهدف الاستفادة من الإمكانات الفنية والبنية التكنولوجية القوية التي يمتلكها البنك الأهلي، مضيفة أن المنصة استحوذت على حصة حاكمة من شركة ممكن لتصبح “الأهلي ممكن للمدفوعات الإلكترونية” كما أسست تمكين للتمويل متناهي الصغر لتنطلق بخدماتها إلى فئات العملاء المستهدفة لتوسيع قاعدة المستفيدين.

وأكدت الباز، أن الأهلي تمكين حرصت على تقديم خدماتها كمرحلة أولى من خلال 8 فروع بمحافظات الصعيد، باعتبارها المحافظات غير المشمولة مصرفيا بالشكل الكافي، وسعيا لتوفير الخدمات التي يحتاجها أبناء تلك المنطقة، مؤكدة على أن منصة “الأهلي تمكين” تخطط خلال السنوات الثلاث القادمة للاستحواذ على عدد من الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات غير المصرفية ودمجها في المنصة الحالية لإتاحة أكبر عدد من الخدمات لعملائها سعيا لأن تكون واحدة من كبرى الشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية.

من جهته أضاف كريم سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر أن فروع الشركة تم تزويدها بأحدث الاساليب التكنولوجية وأفضل الكوادر المدربة لتقديم حلول لتمكين الأفراد والشركات من الحصول على الخدمات المالية بأقصر وأسهل السبل، مؤكدا أن فرق العمل بالشركة تتولى دراسة احتياجات العملاء بدقة حتى تتمكن من تقديم التمويلات الملائمة لطبيعة كل نشاط تحقيقا للاستفادة القصوى من التمويل بما ينعكس على نجاح المشروع.

ومن جانبه صرح مجدي موسى العضو المنتدب لشركة الأهلي تمكين للتمويل متناهي الصغر، أن باكورة فروع الشركة تم افتتاحها في محافظات الوجه القبلي في بني سويف، سوهاج، المنيا، أسيوط، قنا، الأقصر، أسوان؛ ومن المخطط الوصول إلى 50 فرعا بنهاية العام الحالي و150 في خلال 3 سنوات ليصل عملاء الشركة إلى ما يزيد عن 300 ألف عميل.