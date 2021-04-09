كوفاكس يستهدف توزيع ثلث مليار جرعة لقاحات كوفيد-19 في النصف الأول من العام

_ قال سيث بيركلي المدير التنفيذي للتحالف الدولي للأمصال واللقاحات (جافي) يوم الجمعة إن برنامج (كوفاكس) لتوزيع اللقاحات عالميا يهدف لإيصال الثلث من مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 بحلول منتصف العام.

وقال تحالف جافي في بيان أمس الخميس إن البرنامج قام بإيصال نحو 38.4 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 إلى 102 دولة في ست قارات بعد ستة أسابيع من بدء طرح الإمدادات منه.

وقالت نجوزي اوكونجو إيويلا الأمين العام لمنظمة التجارة العالمية، في تصريحات أدلت بها خلال ذات المنتدى الذي عقده البنك الدولي، إن الدول النامية المصدرة للبضائع تعاني من انخفاض في الأسعار وانهيار في قطاع السياحة بسبب الجائحة.

وقالت إن العالم بحاجة إلى إطار تمويلي للتعامل مع التأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وإنه يجب عليه أن يبقي سلاسل الإمداد مفتوحة لحماية النظم الاقتصادية بشكل أفضل.