أرامكو السعودية توقع صفقة خطوط أنابيب بقيمة 12.4 مليار دولار

– قال بيان إن شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أبرمت يوم الجمعة صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار بخصوص أصول لخطوط أنابيبها مع كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز.

تلك أول صفقة كبيرة للشركة السعودية منذ إدراجها أواخر 2019 عندما باعت حكومة المملكة حصة أقلية فيها مقابل 29.4 مليار دولار في أضخم طرح عام أولي في العالم.