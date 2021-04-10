اراضي للبيع في مخطط الهجرة شمال جدة

فرصة للحصول على عائد اسثماري مميز وللسكن المستقبلي مع مكتب المهم للعقار، يقدم لكم أراضي للبيع تجارية وسكنية في مخطط الهجرة الواقع شمال مدينة جدة، حيث يتوفر مساحات متنوعة تناسب جميع الميزانيات، وجميع الأراضي نظيفة وخالية من التعديات ومجاري السيول.

تفاصيل أراضي مخطط الهجرة

يتميز المخطط بالموقع المميز فهو يقع شمال شرق مدينة جدة، ويبعد عن كوبري ذهبان بعشرين كيلو متر مربع، وقريب من جامعة عبد الله للعلوم وجزيرة الملك، والمخطط تابع لبلدية ثول الفرعية.

وتم تقسيم مخطط الهجرة إلى خمس أجزاء وهم أ، ب، ج، د، ه، وتصل مساحة المباني بجميع أجزاء المخطط إلى 60% من مساحات الأراضي.

مميزات اراضي مخطط الهجرة

يتميز مخطط الهجرة بشمال جدة بوجود كافة الخدمات الازمه لكل المنتفعين من كهرباء وصرف صحي ومياه، كما أن المخطط علي بعد من مجرى السيول والوديان والأرض صلبة، ولا يوجد به أي مشاكل أو تعديات فليس به إلا المزارع والأحواش والاسترحات وبعض أملاك المخطط.

أسعار مخطط الهجرة

يتوفر أسعار أراضي مخطط الهجرة متفاوتة ولكن ضمن المعقول والتي تختلف وفقا لموقع القطعة وعرض الشارع، فمن خلال التواصل مع مكتب المهم للعقار يمكنكم معاينة الأراضي والبحث عن ما يناسبكم.

للتواصل: يمكنكم الاتصال على موبيل مكتب المهم للعقار 0547504125 : 0566567941 أو ترك رسالة على الواتس أب في حالة عدم الرد وسيتم التواصل معكم في أقرب وقت.

عروض أراضي مخطط الهجرة

كما يمكنكم طرح عروض أراضيكم لمخطط الهجرة على موقع المهم للعقار بعد التأكد من الالتزام بطرح الأسعار المتداولة والغير مبالغ بها، قوموا بترك مشاركاتكم في التعليقات أدناه.