بتكوين تقترب من أعلى مستوى لها وتسجل 61 ألف دولار في تعاملات اليوم

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سي إن بي سي _ قفزت العملة المشفرة بتكوين بنحو 4.5% السبت 10 أبريل لتصل إلى 61 ألف دولار.
وسجلت العملة المشفرة أعلى سعر لها في 13 مارس الماضي عند 61.7 ألف دولار، وارتفعت بنحو 110% منذ بداية عام 2021 حتى الآن.
ويبدو أن بيانات طلبات الإعانة الأمريكية التي ظهرت أمس أكدت صحة رؤية الفدرالي الأميركي والتي تصب في صالح ضخ مزيد من التيسير وخفض الفائدة.
وتقود تلك الأسباب إلى توقعات بارتفاع معدلات التضخم.
وكشفت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعها إلى 744 ألف، في حين كانت التوقعات تشير لانخفاض لـ 680 ألف،وجاءت الأرقام بعد أسبوع من بيانات وظائف قوية توحي بخلق الوظائف بوتيرة أسرع.
وبالتزامن مع ذلك استمر مؤشر الدولار في النزول بعدما فقد الدعم من ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد نزولها عن قمة عام.
وتشير نتائج طلبات الإعانة إلى أن الفيدرالي سيستمر في برامج شراء السندات، وخفض معدلات الفائدة قرب الصفر.
و يرى الفيدرالي بأن هناك تعافي غير متساوي الأركان في مناحي الاقتصاد الأمريكي ما يدعو إلى عدم الإفراط في التفاؤل بسرعة التعافي.
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