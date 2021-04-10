- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
_ سجلت الهند رقما قياسيا جديدا في حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 145384 يوم السبت كما رصدت أكبر عدد من الوفيات منذ أكثر من خمسة أشهر، في الوقت الذي تتعرض فيه لموجة ثانية شديدة من العدوى أجبرت ولاية ماهاراشترا على فرض العزل العام خلال مطلع الأسبوع.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس منذ بدء الجائحة إلى 168436 بعد تسجيل 794 وفاة إضافية.
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 13.21 مليون، وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وسجلت الهند أكبر عدد من الإصابات في العالم خلال الأسبوع الأخير تجاوز مئة ألف للمرة الأولى يوم الاثنين واستمر تجاوز هذا الرقم أربع مرات بعد ذلك.
وعزت الحكومة ذلك إلى الازدحام والإحجام عن استخدام الكمامات حيث أعيد فتح المؤسسات التجارية بالكامل تقريبا منذ فبراير ليتم إغلاقها جزئيا مرة أخرى للسيطرة على الزيادة الحالية.
وقال مسؤولون إن ولاية ماهاراشترا، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات، أغلقت بالفعل المطاعم والمراكز التجارية ودور العبادة ومنعت معظم الناس من التنقل للسيطرة على انتشار المرض الذي هدد قدرة المراكز الطبية على استيعاب الحالات وتسبب في نقص اللقاحات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل رقما قياسيا جديدا في إصابات كورونا وأعلى عدد للوفيات منذ 5 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.