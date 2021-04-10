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رئيس الوزراء يهنئ السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وفي برقيته بهذه المناسبة، أعرب رئيس الوزراء بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسه، عن تقديم أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي بحلول هذا الشهر الكريم، الذي اختصه الله سبحانه وتعالى وأنزل فيه القرآن الكريم، هاديا للبشرية كلها، و ليضيء به طريق الحرية، والكرامة، والمساواة، والحياة الكريمة.

وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن دعائه للمولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الرئيس بموفور الصحة، ودوام التوفيق والسداد في مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد تحت قيادته، وأن يحقق شعب مصر العظيم ما يصبو إليه من تقدم وازدهار، وأن تنعم شعوب الأمتين العربية والإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها بالخير والسلام والاستقرار.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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