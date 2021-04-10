وزيرة التخطيط تبحث مع مدير الوكالة اليابانية -JICA أوجه التعاون المستقبلية

اسقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المسئول الياباني Matsunaga Hideki المدير العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط، والوفد المرافق له، لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والوكالة، وذلك بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي للوزارة، والدكتور محمد علاء مدير وحدة دراسة السياسات والتوثيق بالوزارة، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 بالوزارة.

وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة هالة السعيد بالمسئول الياباني رفيع المستوى، مؤكدة حرص الوزارة على التعاون مع مختلف شركاء التنمية، وخاصة المنظمات والمؤسسات الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واستعرضت السعيد جهود وزاره التخطيط والتنميه الاقتصادية خلال الفتره السابقة وابرزها ما يتعلق بملف الاصلاحات الهيكلية وتحسين قياس المؤشرات الاقتصادية ووضع الخطط متوسطه الاجل ومعدلات النمو الاقتصادي وملف التنمية المستدامة وجهود الدولة المصرية في تمكين المرأة والدفع بالقيادات الكفؤ، بالاضافة الى الجهود الخاصه بالاهتمام بالعماله غير المنتظمة خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وملف الاجور، ومشروع رواد 2030 حيث يهتم بحاضنات الأعمال ونشر ثقافة رياده الاعمال، فضلا عن المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة” وأهميته في تحسين جودة حياة المواطنين، لافتة إلى اهتمام الوزارة بالتوسع في الشراكات مع الجهات اليابانية، وخاصة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لما لها من باع طويل في مجال التدريب.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد كمالي تطلع مصر لدعم دولة اليابان لجهود مصر في الانضمام للبرنامج القطري التابع لمنظمه التعاون الاقتصادي والتنمية خاصة وأن اليابان من الدول المهمة بالمنظمة والتي تحرص مصر على الاستفاده من تجربتها واشار ايضا الى الجهود التي تبذلها الوزاره مع صندوق النقد الدولي، كما أوضح اهم القطاعات التي تهتم بها الوزاره حاليا فيما يتعلق بملف الاصلاحات الهيكلية لافتا إلى اهتمام الوزارة بقطاع الصناعة والحاجة الى زياده معدل الناتج المحلي الاجمالي، والاهتمام أيضا بتوفير الوظائف اللائقه، مؤكدا أن مصر تعد من الدول القليله على مستوى العالم التي لم تتاثر كثيرا بازمة فيروس كورونا فيما يتعلق بتوفير الوظائف.

وخلال اللقاء، قدمت الدكتورة شريفه شريف عرضا حول طبيعة عمل المعهد القومي للحوكمة والتنميه المستدامة وجهوده الحالية في إعداد المؤشرات الوطنية الخاصه بمصر فيما يتعلق بالحوكمه والتنميه المستدامة، مشيرة إلى تعاون المعهد مع العديد من الجهات الدولية مثل جامعة ميزوري والجامعة الأمريكية وكذلك معهد GRIPS وهو من المعاهد اليابانية المهمة وذات الثقل في مجال دراسة السياسات .

ومن جانبه، أعرب المسئول الياباني عن سعادته للقاء الدكتورة هالة السعيد خلال رحلته القصيره لمصر والتي استمرت لمدة اربعة ايام ، مثمنا جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الفترة السابقة، كما اشاد المدير العام للوكالة اليابانية للتعاون الدولي بالتطور الهائل على الصعيد التنموي في مصر حيث قام بزيارة العاصمة الادارية وتمكن من رؤيتها على الطبيعة، الأمر الذي أثار إعجابه مؤكدا انتقال مصر لمرحلة مهمة في مستقبلها التنموي، كما اوضح ان التجربه المصرية ستكون تجربة ملهمة ورائدة .

ورحب المسؤول الياباني بكافة الاقتراحات التي قدمتها الوزارة وبخاصة في مجال التدريب وكذلك مشروعات رياده الاعمال، ولفت المدير العام للجايكا إلى ان هذه الاقتراحات ستكون بدايه جديده لتعاون مثمر ومستمر مع وزاره التخطيط والتنمية الاقتصاديه وذلك في ضوء ما تشهده العلاقات المصريه اليابانية من ازدهار مؤكدا رغبة القيادة السياسية في دولة اليابان في تفعيل التعاون ودعم الجهود التنموية مع جمهورية مصر العربية.