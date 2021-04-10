رئيس الإمارات يصدر مرسوما بالتشكيل الجديد لمجلس إدارة المصرف المركزي

دوت الخليج – أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، مرسوما اتحاديا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي، برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء المصري وزير شؤون الرئاسة.

ونص المرسوم على عضوية كل من عبدالرحمن صالح آل صالح نائبا للرئيس، وجاسم محمد بوعتابه الزعابي نائبا للرئيس، وخالد محمد سالم بالعمى محافظا للمصرف المركزي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

ويضم مجلس الإدارة كلا من الأعضاء: يونس حاجي الخوري، وسامي ضاعن القمزي، والدكتور علي محمد بخيت المداوي الرميثي.

يذكر أنه تم تأسيس مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 بصفته مؤسسة عامة، ويعمل على تعزيز الاستقرار النقدي والمالي وكفاءة النظام المصرفي للدولة، وحماية المستهلكين من خلال الإشراف والرقابة الفعالة التي تسهم في دعم النظام الاقتصادي المستدام.