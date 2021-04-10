البنك الدولي يرصد ملياري دولار للقاحات كورونا بنهاية أبريل

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سي إن بي سي – قال أكسل فان تروتسنبرج، العضو المنتدب للعمليات في البنك الدولي إن مجموعة البنك سترصد ملياري دولار بنهاية أبريل لتمويل مشتريات اللقاحات وأعمال تطويرها وتصنيعها، وإنها تعمل مع أكثر من 40 بلدا في هذا الصدد.
ودعا تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال منتدى للبنك الدولي إلى إيجاد الإرادة السياسية لتعزيز إنتاج لقاحات كوفيد-19 وتقاسم الإمدادات.
وقال إن عدم الاتفاق على مقترح لإسقاط حقوق الملكية الفكرية تحت قواعد منظمة التجارة العالمية هو “مربط الفرس الذي يتعامى عنه الجميع”.
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