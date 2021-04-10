دفعة قوية لحملة التطعيم في أوروبا بعد وصول أكثر من 100 مليون جرعة لقاح

سي إن بي سي – أظهر تقرير متابعة أسبوعي أن أوروبا تسلمت أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 مما يعطي حملة التطعيم بالقارة دفعة قوية بعد بداية ضعيفة.

وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 104 ملايين جرعة في المجمل أُرسلت إلى دول في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية تمثل 27.7 جرعة لكل 100 من السكان.

وحتى الآن تم استخدام 82 مليون جرعة لقاح في تلك الدول طبقا للأرقام التي تظهر زيادة في عدد الجرعات المتاحة للأوروبيين.