- 1/3
- 2/3
- 3/3
سي إن بي سي – أظهر تقرير متابعة أسبوعي أن أوروبا تسلمت أكثر من 100 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 مما يعطي حملة التطعيم بالقارة دفعة قوية بعد بداية ضعيفة.
وقال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن 104 ملايين جرعة في المجمل أُرسلت إلى دول في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية تمثل 27.7 جرعة لكل 100 من السكان.
وحتى الآن تم استخدام 82 مليون جرعة لقاح في تلك الدول طبقا للأرقام التي تظهر زيادة في عدد الجرعات المتاحة للأوروبيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دفعة قوية لحملة التطعيم في أوروبا بعد وصول أكثر من 100 مليون جرعة لقاح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.