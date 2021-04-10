مدير منظمة الصحة العالمية: هناك اختلال صادم في توزيع لقاحات كورونا

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سي إن بي سي – قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن هناك “اختلالا صادما” في توزيع لقاحات الوقاية من كوفيد-19 على مستوى العالم وإن معظم الدول ليس لديها ما يقترب من الجرعات الكافية لتطعيم العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لمخاطر عالية من الإصابة.
وقال إن أكثر من 700 مليون جرعة لقاح استُخدمت على مستوى العالم لكن 87% منها ذهبت إلى الدول عالية الدخل أو الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل في حين حصلت الدول منخفضة الدخل على 0.2% فقط من الجرعات.
وقال تيدروس في إفادة صحفية “تقريبا واحد من كل أربعة في المتوسط تلقوا لقاحات كوفيد-19 في الدول مرتفعة الدخل.
في الدول منخفضة الدخل واحد من بين أكثر من 500”.
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