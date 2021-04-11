أرامكو السعودية تبيع حصة ملكية في إحدى شركاتها التابعة بقيمة 12.4 مليار دولار

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وكالات_ وقّعت أرامكو السعودية صفقة لبيع حصة 49 % من “شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام” إلى ائتلاف بقيادة إي آي جي جلوبال إنرجي بارتنرز مقابل مبلغ نقدي قدره 12.4 مليار دولار (46.5 مليار ريال).
ومن المتوقع إتمام الصفقة في الفترة القريبة القادمة، رهنًا باستيفاء الشروط المتعارف عليها لإتمام مثل هذه الصفقات، بما في ذلك ضوابط الاندماج المطلوبة والحصول على الموافقات والتصاريح المتصلة بذلك، علمًا بأن أرامكو السعودية ستظل محتفظةً بملكية شبكة خطوط الأنابيب وستظل لها السيطرة التشغيلية عليها.
وفور إتمام الصفقة ستستلم أرامكو مبلغ 12.4 مليار دولار (46.5 مليار ريال) نقدًا، وسيتم تسجيل حصة المُشتري في “شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام”، بنفس القيمة، كحقوق ملكية غير مسيطرة في قائمة المركز المالي الموحدة لأرامكو السعودية.
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