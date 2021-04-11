مال وأعمال

أرباح المراعي السعودية ترتفع 385 مليون ريال في الربع الأول من 2021

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وكالات  _ أعلنت شركة المراعي تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 385 مليون ريال في الربع الأول من 2021 بارتفاع 0.8 % عن نفس الفترة من 2020.

ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع المماثل من عام 2020 إلى نمو الإيرادات بمعدل 1.5%، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع 7.5 مليون ريال بمعدل 1.2% بسبب تحسن إدارة التكاليف بشكل عام وانخفاض كمية النمو التي شهدها الربع الأول.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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