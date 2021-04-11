أرباح المراعي السعودية ترتفع 385 مليون ريال في الربع الأول من 2021

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وكالات _ أعلنت شركة المراعي تحقيق صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بلغ 385 مليون ريال في الربع الأول من 2021 بارتفاع 0.8 % عن نفس الفترة من 2020.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بالربع المماثل من عام 2020 إلى نمو الإيرادات بمعدل 1.5%، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع 7.5 مليون ريال بمعدل 1.2% بسبب تحسن إدارة التكاليف بشكل عام وانخفاض كمية النمو التي شهدها الربع الأول.
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