قيمة تجارة دبي تتراجع 13.7% في 2020 بسبب الجائحة

– انخفضت قيمة تجارة دبي 13.7 بالمئة العام الماضي، جراء تراجع الواردات وأنشطة إعادة التصدير، إذ تنال جائحة فيروس كورونا من أكبر مركز للتجارة في الشرق الأوسط.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات أمس السبت، أن قيمة التجارة الخارجية بلغت 1.182 تريليون درهم (321.8 مليار دولار) في 2020، انخفاضا من 1.37 تريليون درهم في 2019.

تراجعت الواردات 13.8 بالمئة إلى 686 مليار درهم ونزلت قيمة إعادة التصدير، وهي جانب رئيسي من أنشطة تجارة دبي، 21.7 بالمئة إلى 329 مليار درهم. لكن الصادرات زادت بنسبة ثمانية بالمئة إلى 167 مليار درهم.

وهبطت التجارة مع الصين، أكبر شريك تجاري لدبي، 5.3 بالمئة إلى 142 مليار درهم، بينما تقلصت التجارة مع الهند، ثاني أكبر شريك تجاري للإمارة، 34 بالمئة إلى 89 مليار درهم.

وانخفضت التجارة مع الولايات المتحدة 21.5 بالمئة إلى 61 مليار، وهبطت التجارة مع السعودية، أكبر شريك تجاري عربي، 3.6 بالمئة إلى 54 مليار درهم.

نمت تجارة الذهب 25.7 بالمئة إلى 213 مليار درهم، في حين تراجعت تجارة الألماس 23.7 بالمئة إلى 64 مليار درهم.

ونزلت قيمة تجارة الزيوت البترولية 33.3 بالمئة إلى 57 مليار درهم وتجارة الحلي 59.7 بالمئة إلى 47 مليار درهم.

وقال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إن الإمارة مازالت تستهدف الوصول بقيمة التجارة إلى تريليوني درهم في 2025.