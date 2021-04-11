ثمار توافق على إضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات لأغراض الشركة

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة المصرية العربية ثمار لتداول الأوراق المالية، في جلسته المنعقدة الخميس الماضي، على مقترح إضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ( الدخل الثابت).

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن مجلس الإدارة اعتمد تقرير الإفصاح بغرض التعديل وفقا للمادة 48 من قواعد القيد.

وفوض المجلس رئيسه بالسير في إجراءات التعديل والدعوة للجمعية العامة غير العادية للموافقة إضافة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ( الدخل الثابت).

الجدير بالذكر أن الجمعية العامة العادية للشركة وافقت بنهاية مارس على حساب توزيع الأرباح، حيث تقرر توزيع نقدي بواقع 8 قروش للسهم.

واعتمدت نتائج انتخاب مجلس إدارة ثمار لتداول الأوراق برئاسة عادل عبدالفتاح عبدالباسط، وتعيين محمد سعيد عبدالعزيز عمارة عضواً منتدباً.

ووافقت العمومية أيضا على زيادة رأسمال الشركة المصدر والمدفوع من 55 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه عن طريق توزيع 6.25 مليون سهم مجاني بواقع سهم مجاني لكل 11 سهماً، قيمة السهم 0.8 جنيه، ممولة من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية في 2019.