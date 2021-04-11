مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع بصورة طفيفة مستهل التعاملات

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم بصورة طفيفة بنسبة 0.02%، ليتداول عند مستوى 10300 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الاكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.15%، ليتداول عند مستوى 55 جنيه.

بينما صعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.99%، و 1.48% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 33.452 مليون جنيه على 102 شركة من خلال 2.049 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 52 شركة مقابل تراجع 6 شركات في حين لم تتغير أسعار 43.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 560.481 ألف جنيه، منها 310.181 ألف جنيه للمؤسسات، و250.3 ألف جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 444.354 ألف جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 926.371 ألف جنيه، مقابل 482.017 ألف جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 116.127 ألف جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي مشتريات بقيمة 245.515 ألف جنيه مقابل 129.388 ألف جنيه صافي بيع من المؤسسات.

وتصدر سهم العربية للمحابس قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.97%، تلاه سهم العربية للأسمنت بنسبة 8.43%، ثم سهم غاز مصر بنسبة 6.74%.

بينما تصدر سهم أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 3.38%، تلاه سهم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 2.85%، ثم سهم بنك قطر الوطني الأهلى بنسبة 1.25%.