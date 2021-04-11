مال وأعمال

بلتون تفتح الباب لدخول مساهمين استراتيجيين من مؤسسات محلية أو إقليمية ودولية

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رنا ممدوح _ أعلنت شركة بلتون المالية القابضة عن خطة مجلس الإدارة نحو تطوير عمل الشركة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن الخطة ترتكز على تنوع التمويل والدعم الاستراتيجي لأعمال بلتون عن طريق إتاحة الفرصة لدخول عدة مساهمين استراتيجين من مؤسسات محلية، إقليمية أو دولية.

وأشارت إلى أن الهدف من ذلك هو دعم خطط الشركة وسيتم من خلال بيع جزء من أسهمها لهم أو زيادة رأسمال الشركة وفقا لأحكام القانون.

وقالت إن هذا سوف يستلزم قيام الشركة بالتفاوض مع المؤسسات المذكورة سابقة ممن لديها الرغبة في ذلك وتقديم الدراسات والمعلومات التي تساعدها على اتخاذ قرار المساهمة والدخول كمساهم استراتيجي.

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وأضافت أنه في حالة نجاحها في ذلك سوف تفصح للمتعاملين عن كيفية التنفيذ وعلى المتعاملين الأخذ في الاعتبار أن قرار المجلس متوقف على الوصول لأفضل اتفاق يحقق مصلحة بلتون ومساهميها، وأن الخطة قد لا تسفر عن أي اتفاق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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