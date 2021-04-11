البورصة تصعد 0.62% منتصف التعاملات بدعم من مشتريات المصريين والعرب

رنا ممدوح _ ارتفعت مكاسب البورصة المصرية في منتصف تعاملات اليوم، بدعم من مشتريات العرب والمصريين.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 عن خسائره الصباحية الطفيفة وصعد بنسبة 0.62%، ليتداول عند مستوى 10367 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الاكبر بالمؤشر انخفاضا بنسبة 0.15%، ليتداول عند مستوى 55 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.71%، و 2.27% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 365.774 مليون جنيه على 166 شركة من خلال 17.684 ألف جنيه.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 111 شركة مقابل تراجع 11 بينما لم تتغير أسعار 44.

وسيطر الاتجاه البيعى على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 23.657 مليون جنيه، منها 22.734 مليون جنيه للمؤسسات، و923.581 ألف جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 13.697 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات 15.928 مليون جنيه، مقابل 2.231 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 9.960 مليون جنيه، منها 5.498 مليون جنيه للأفراد، و4.462 مليون جنيه للمؤسسات.

وتصدر سهم العربية للمحابس قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.97%، تلاه سهم العربية للأسمنت بنسبة 9.34%، ثم سهم جي بي أوتو بنسبة 8.62%.

بينما قائمة الأكثر ابو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 2.79%، تلاه سهم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 2.35%، ثم سهم بنك قطر الوطني بنسبة 1.25%.