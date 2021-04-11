سعر الدولار يتراجع حتى 3 قروش في مجموعة واسعة من البنوك

هبة عبد الله – انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، بمقدار قرشين في مجموعة واسعة من البنوك الكبرى.

وانخفضت أسعار العملة الخضراء في بنكي الأهلي ومصر حتى منتصف تعاملات اليوم قرشين، لتسجل 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، مقابل 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع يوم الخميس الماضي.

كما تراجع الدولار في بنوك التجاري الدولي CIB، والعربي الإفريقي الدولي وHSBC وعوده- مصر قرشين أيضا إلى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع مقابل 15.66 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار ببنك الإسكندرية 3 قروش إلى 15.62 جنيه للشراء و15.72 جنيه للبيع، وتراجع أيضا الدولار بالمصرف العربي الدولي قرشين إلى 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.

فيما ظل الدولار ثابتا في بنكي QNB- الأهلي و كريدي أجريكول عند 15.66 جنيه للشراء و15.76 للبيع وهي ذات المستويات المسجلة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.