أشرف صبري: فوري لديها مستقبل كبير وتجري 3.5 مليون معاملة يوميا

فاروق يوسف _ قال أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري، إن شركته تحري معاملات بنحو 3.5 معاملة يوميًا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي يعقد الآن، إن فوري لديها مستقبل كبير، وفرص متعددة في المجالات العاملة بها، لاسيما قطاع التكنولوجيا المالية، كما أنها تعمل على تقديم المزيد من المنتجات والخدمات إلى كافة العملاء.

وأوضح، أن شركة فوري ينبثق منها عدة شركات تعمل في مختلف الأنشطة منها فوري ديجيتال، وهي منصة رقمية تقدم برامج ترويجية أون لاين لمساعدة صغار المنشآت وتحولها للرقمنة، وإصدار تذاكر إلكترونية.

وتابع، أن الشركة تعمل أيضًا في مجال التأمين من خلال شركة فوري للوساطة، وهي نجحت في توزيع 100 ألف وثيقة تأمين متناهية الصغر بالتعاون مع عدد من شركات التأمين.

وأشار إلى أن هناك 200 ألف تاجر عامل تحت مظلة فوري، كما أن 95% من المحافظ الإلكترونية ترتبط بفوري.

ولفت إلى أن شركة فوري للتمويل متناهي الصغر، نجحت في ضم 20 ألف متعامل، وهذا الرقم في ازدياد.

وقال إن فوري أطلقت منتجًا جديدًا خاص بمنظومة سلاسل التوريد، وذلك لتعزيز كفاءة التوزيع بين التحار والموردين.

أما عن فوري بلس، أوضح صبري، أن الشركة تعمل على تقديم الخدمات البنكية، وتستهدف التعاقد مع عدد من البنوك خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تطبيق فوري يهدف إلى تعزيز العلاقة مع العملاء ووصل عدد مستخدمي التطبيق نحو 1.3 مليون.