مستشفيات كليوباترا توقع مذكرة تفاهم مع جامعة النهضة لتمويل منح دراسية لطلبة كلية الطب

وقعت مجموعة مستشفيات كليوباترا مع جامعة النهضة في بني سويف مذكرة تفاهم لتمويل منحاً دراسية لثمانية من الطلبة الراغبين في الدراسة بكلية الطب بجامعة النهضة وذلك بتكلفة إجمالية 7.4 مليون جنيه طوال فترة البرنامج التي تبلغ خمس سنوات، بداية من العام الدراسي 2020/2021.

ووفق بيان مستشفيات كليوباترا فإنها ستتحمل 68% من المصروفات الدراسية للطالب الواحد بقيمة 5 ملايين جنيه طوال فترة الدراسة بينما سيقوم كل من الطلبة الفائزين بالمنحة الدراسية بتحمل 10% فقط من قيمة المصاريف الدراسية.

وقالت مجموعة مستشفيات كليوباترا، إن هذا التعاون البنًاء مع جامعة النهضة يأتي في إطار حرصها على تقديم أجيال جديدة مُسلّحة بمستوى تعليمي رفيع وخبرة عملية متميزة وهو ما ستوفره كلية الطب بجامعة النهضة كإحدى الكليات الناجحة والرائدة في هذا المجال، بالإضافة إلى أهمية تقديم الدعم الطلبة في محافظات الوجه القبلي التي تعد في أمس الحاجة للدعم.

وستتحمل جامعة النهضة 22% من المصاريف الدراسية بقيمة 1,628,000 جنيه على مدار السنوات الخمس، فضلاً عن إعفاء الطلبة من جميع المصروفات الإضافية والزيادات السنوية التي تقوم الجامعة بتطبيقها سنوياً على الطلبة. وسيتيح هذا التعاون مع مستشفيات كليوباترا الفرصة لالتحاق الطلبة الواعدين بكلية الطب وبالتالي تقديم جيل جديد من الأطباء المحترفين في إطار جهود الجامعة في تطوير كلية الطب بالشراكة مع جامعة فيينا الطبية لتقديم أحدث النظم التعليمية.

ومن المُقرر تشكيل لجنة من تجمع أعضاء من مجموعة مستشفيات كليوباترا وجامعة النهضة للإشراف على عملية اختيار الطلبة الفائزين بهذه المنح الدراسية وفقاً لشروط ومعايير محددة يجب توافرها في الطلبة المتقدمين للحصول على هذه المنح وفي مقدمتها أن يكون الطالب حاصل على مجموع 97% في الثانوية العامة في العام الدراسي 2019/2020 وأن يكون من أبناء إحدى محافظات الصعيد.