المعهد المصرفي يطلق دورتين افتراضيتين من برنامج القادة الناشئين للمصرفيين الأفارقة

قام المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي، بإطلاق الدورة الأولى والثانية لبرنامج القادة الناشئين في القطاع المصرفي الإفريقي (African Emerging Leaders) من خلال التعليم عن بعد، وبمشاركة 29 متدرب من 8 دول أفريقية.

ويُعد البرنامج إضافة جديدة للخدمات التي يقدمها المعهد كمنحة للبنوك المركزية والتجارية الإفريقية بتوجيهات من البنك المركزي المصري المصري، ويتم تنفيذ البرنامج لمدة 4 أشهر على مدار 219 ساعة.

وأكد عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، في بيان، مساهمة البرنامج في توطيد العلاقات بين مصر ودول القارة لتطوير وإعداد كوادر إفريقية لتولى مناصب قيادية بالقطاع المصرفي.

وأوضح: تم تصميم البرنامج على إطار علمي للمساهمة الفعلية في تطوير المشاركين من خلال التطرق إلى موضوعات مختلفة لتنمية مهاراتهم القيادية وصقل معارفهم الفنية.

ويعد برنامج القادة الناشئين الأفارقة (AELP) مصمم على أساس مجموعة من الجدارات ويقدم مزيجًا متوازنًا بين المعارف الفنية والقيادية والإدارية، ويهدف إلى تزويد المشاركين بأحدث النظريات وأفضل الممارسات المهنية من خلال العديد من الأنشطة التفاعلية مثل المحاضرات والمناقشات الفعالة، ولعب الأدوار ودراسات الحالة.

وأضاف: يتضمن البرنامج عدد من أدوات التعليم التجريبي بشكل افتراضي مثل محاكاة نموذج من نماذج القيادة، ومعسكر تفاعلي، وجلسات تحفيزية، كما يقدم مزيدا من المعرفة لتطوير المهارات الفنية والقيادية للمشاركين بالبرنامج من خلال تقديم مواضيع متصلة ومتممة للمحتوى التدريبي وذلك عن طريق التعلم الإلكتروني e-learning.

جدير بالذكر، أنه قد تم تلقى ترشيحات لعدد مائة وأربعة عشر مرشحًا من إحدى عشر دولة أفريقية ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق بالبرنامج، ثم عٌقدت التقييمات والاختبارات باستخدام أحدث أدوات التقييم مع تقنية المراقبة عن بُعد وذلك لاختيار القائمة النهائية للمشاركين.