أشرف صبري: استحواذ فودافون على حصة من بي ومصاري يخلق منفعة متبادلة.. ولا أتوقع مفاجآت

فاروق يوسف _ علق أشرف صبري الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، على صفقة استحواذ فودافون على 20% من شركتي بي ومصاري، وقال، إنها ستخلق منفعة متبادلة لكافة أطراف السوق.

وأضاف ردًا على سؤال بوابة دوت الخليج جورنال، : ” الصفقة ستغير من شكل السوق، ولكن لا أستطيع الجزم بما سيحدث في السوق بعد إتمامها”

وتابع، أن فوري لديها مصالح مع شركة فودافون، والسوق في حالة نمو بصفة مستمرة.

وأكمل: ” في تقديري، لا أتوقع حدوث مفاجآت درامية في سوق المدفوعات، لأن المصالح مشتركة”.

واستطرد، في حالة إتمام الصفقة سيكون هناك مجالات للتعاون والتنافس سويًا، فالاحتكار شئ مضر بالسوق، والمنافسة دائمًا ما تكون صحية

وفي شهر فبراير الماضي، وقعت شركة فودافون مصر مذكرة تفاهم لبدء إجراءات الاستحواذ على 20% من شركتي مصاري وبي للدفع الإلكتروني.

وتدشن المذكرة عملية الفحص النافي للجهالة، من أجل إتمام عملية الاكتتاب، وفي حال إتمام الصفقة، تلتزم شركتي بي ومصاري للمدفوعات الإلكترونية بكافة الاتفاقات والشركات المبرمة مع جميع الأطراف العاملة في السوق المصري دون تغيير.

وسيكون استحواذ فودافون على 20% من مصاري ومثلها من شركة بي، سيتم عبر زيادة رأسمال الشركتين بالقيمة الاسمية، وإن الاتفاق يمثل شراكة استراتيجية تنعكس في قيمة الشركتين وحجم أعمالهما بعد إتمامها.

ويتوزع هيكل ملكية شركة مصاري بعد دخول شركة فودافون وإتمام الصفقة، بواقع 56% لشركة ابتكار القابضة، و24% لشركة سدد، و20% لشركة فودافون مصر.