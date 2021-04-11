تحويلات المصريين في الخارج تسجل 2.54 مليار دولار خلال يناير

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كشف البنك المركزي المصري المصري، عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/يناير، إلى نحو 18.1 مليار دولار، مقابل نحو 16.3مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020، مرتفعة بمعدل 10.6% وبقيمة 1.7 مليار دولار.
وأضاف البنك المركزي المصري، في بيان قبل قليل، أن البيانات أظهرت انخفاض طفيف في التحويلات من الخارج خلال شهر يناير 2021، بمقدار 116.8 مليون دولار لتسجل نحو 2.54 مليار دولار، مقابل نحو 2.65 مليار دولار خلال شهر يناير 2020.
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