مؤشر البورصة الرئيسي يصعد إلى 10.393 نقطة وEGX70 يقفز 3.16%

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وتداول المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 10393 نقطة محققا صعودا بنسبة 0.87%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.07%، وأغلق عند مستوى 55.04 جنيه.

وقفز كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 3.16%، و 2.67% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 749.062 مليون جنيه على 184 شركة من خلال 34.6 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 135 شركة مقابل تراجع 13 في حين لم تتغير أسعار 36.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 33.743 مليون جنيه، منها 30.729 مليون جنيه للمؤسسات، و3.014 مليون جنيه للأفراد.

بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 29.628 مليون جنيه، منها 18.868 مليون جنيه للمؤسسات، و 10.760 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 4.114 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي حققت صافي شراء بقيمة 6.189 مليون جنيه، مقابل 2.074 مليون جنيه صافي بيع من الأفراد.

وسيطر المصريون على نسبة 89.54% من إجمالي تعاملات البورصة.

فيما استحوذ الأجانب على 3.87% والعرب على 6.59% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 16.35% من تعاملات اليوم مقابل 83.64% من نصيب الأفراد.

وتصدر سهم العربية للمحابس قائمة الأكثر ارتفاعا بنسبة 9.97%، تلاه سهم كرو مصر للشدات والسقالات المعدنية بنسبة 9.96%، ثم سهم العبور للاستثمار العقاري بنسبة 9.57%.

بينما تصدر سهم بنك قناة السويس قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 4.23%، تلاه سهم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة 2.01%، ثم سهم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 1.84%.