رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة الري الحديث

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق “منظومة الري الحديث”، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وعلاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، ومسئولي الوزارتين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى بحث خطوات التوسع في تطبيق منظومة الري الحديث، ومتابعة الآلية التي سيتم من خلالها العمل في المساحات الجديدة التي سيتم ضمها لهذا المشروع المهم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هدفنا أن نحرز خطوات مهمة في هذا الملف تتكامل مع ما يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في شكل الريف المصري، موضحا أنه تم الاتفاق مع محافظ البنك المركزي المصري على توفير التمويل اللازم للمشروع.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الموارد المائية والري خطة تطوير وتحديث منظومة الري والتي تتمثل في تأهيل الترع والمساقي والتحول لأنظمة الري الحديث، موضحا أنه من المستهدف إعادة تأهيل ورفع كفاءة الترع المتعبة “مشروع تبطين الترع” بإجمالي أطوال 20 ألف كم، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 1480 كم، وجار تنفيذ 5200 كم، وجار السير في إجراءات البت والترسية لمسافة 2100 كم.

وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق بخطة تأهيل المساقي، فمن المستهدف تأهيل ورفع كفاءة المساقي بأطوال تصل لـ 20 ألف كم، موضحا آليات التنفيذ لتأهيل المساقي. كما عرض الوزير الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة الري الحديث.

من جانبه، أشار وزير الزراعة إلى أن المشروع يستهدف تطوير منظومة الري من خلال رفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية، وتطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه من خلال التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث لأربعة ملايين فدان.

وأضاف أن أهداف المشروع أيضا تتمثل في تقليل زمن الري، وتقليل تكاليف العمالة، وزيادة دخل الأسر الريفية، فضلا عن تحسين كفاءة نقل المياه، وتحقيق عدالة توزيعها.

وقال الوزير إن تنفيذ المشروع يتم على مرحلتين، تتضمن المرحلة الأولى تطبيق “منظومة الري الحديث” على مليون فدان، من خلال وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، موضحا أن وزارة الزراعة قامت بتحديث 319.418 فدان من حصتها من المرحلة الأولى في محافظات: المنيا، وبني سويف، والجيزة (الواحات البحرية)، وقنا، والإسماعيلية، والسويس، والشرقية.

كما تطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى ما تم تنفيذه في المرحلة الثانية من المشروع، التي تستهدف تنفيذ تطوير وتحديث منظومة الري بالأراضي القديمة بالوادي والدلتا على مساحة نحو 4 ملايين فدان، موضحا أن أساليب ترشيد استهلاك المياه تتمثل في تحديث الري بالتنقيط وكذلك تطبيق الممارسات الزراعية الموفرة للمياه مثل التسوية بالليزر، والزراعة بنظام الشتل، وزراعة الاصناف قصيرة العمر.